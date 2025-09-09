"Обсуждение членства Украины в ЕС и НАТО не преждевременно": в МИД возразили Навроцкому

Министерство иностранных дел Украины ответило на заявления президента Польши Кароля Навроцкого о "преждевременности" дискуссий касательно вступления нашей страны в НАТО и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины .

В ведомстве приняли во внимание слова Навроцкого о перспективах членства Украины в НАТО и Европейском Союзе. В МИД Украины подчеркнули, что безопасностное будущее государства неотъемлемо связано с НАТО, а политическое и экономическое - с ЕС.

Кроме того, участники "коалиции решительных" согласились, что членство Украины в ЕС является одной из ключевых гарантий безопасности. МИД отмечает, что это важно не только для Украины, но и для всего европейского и евроатлантического сообщества.

"Убеждены, что обсуждение будущего членства Украины в НАТО и ЕС не является преждевременным. Наоборот, оно стратегически необходимо в контексте продолжающейся агрессии РФ против Украины и всей европейской системы безопасности", - отметили в МИД.

Ведомство подчеркнуло, что позиция Украины подтверждена решениями НАТО и ЕС, а также многочисленными заявлениями партнеров, в частности Польши.

В МИД также высоко оценили поддержку Польшей Украины с 2022 года - это предоставление военной помощи, эффективная работа логистического хаба, гостеприимство для миллионов украинцев. Ведомство уверено, что эта солидарность закладывает основу общего европейского будущего.