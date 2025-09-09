ua en ru
"Обсуждение членства Украины в ЕС и НАТО не преждевременно": в МИД возразили Навроцкому

Украина, Вторник 09 сентября 2025 11:46
"Обсуждение членства Украины в ЕС и НАТО не преждевременно": в МИД возразили Навроцкому Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Министерство иностранных дел Украины ответило на заявления президента Польши Кароля Навроцкого о "преждевременности" дискуссий касательно вступления нашей страны в НАТО и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

В ведомстве приняли во внимание слова Навроцкого о перспективах членства Украины в НАТО и Европейском Союзе. В МИД Украины подчеркнули, что безопасностное будущее государства неотъемлемо связано с НАТО, а политическое и экономическое - с ЕС.

Кроме того, участники "коалиции решительных" согласились, что членство Украины в ЕС является одной из ключевых гарантий безопасности. МИД отмечает, что это важно не только для Украины, но и для всего европейского и евроатлантического сообщества.

"Убеждены, что обсуждение будущего членства Украины в НАТО и ЕС не является преждевременным. Наоборот, оно стратегически необходимо в контексте продолжающейся агрессии РФ против Украины и всей европейской системы безопасности", - отметили в МИД.

Ведомство подчеркнуло, что позиция Украины подтверждена решениями НАТО и ЕС, а также многочисленными заявлениями партнеров, в частности Польши.

В МИД также высоко оценили поддержку Польшей Украины с 2022 года - это предоставление военной помощи, эффективная работа логистического хаба, гостеприимство для миллионов украинцев. Ведомство уверено, что эта солидарность закладывает основу общего европейского будущего.

Недавно резидент Польши заявил, что у него с президентом Литвы Гитанасом Науседой разные мнения по вопросу вступления Украины в ЕС.

Науседа несколько раз заявлял о том, что необходимо установить 1 января 2030 года датой вступления Украины в ЕС. Навроцкий отверг эту идею, и перевел тему разговора о солидарности Польши и Украины.

Ранее Навроцкий выступал против вступления Украины в НАТО, пока она находится в состоянии войны с Россией. Он "волнуется", что ее вступление "втянет в войну" все страны-члены альянса.

Напомним, в конце мая накануне второго тура президентских выборов, Навроцкий официально принял требования лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена в обмен на поддержку. Одним из них было обещание не пускать Украину в НАТО.

НАТО Вступление в ЕС
