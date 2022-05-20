ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ВООЗ скликає екстрену нараду експертів через спалах віспи мавп

Новость на русском →
Женева, П'ятниця 20 травня 2022 14:42
ВООЗ скликає екстрену нараду експертів через спалах віспи мавп Фото: ВООЗ скликає екстрену нараду через віспу мавп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) збирає групу експертів на екстрену нараду. Вони обговорять спалах віспи мавп у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що основними темами розмови будуть способи поширення вірусу та ситуація з вакцинацією.

Нагадаємо, дане захворювання поширене в країнах Центральної та Західної Африки. Воно передається при тісному контакті з інфікованими гризунами. Проте на початку травня перші випадки віспи мавп були зафіксовані в декількох країнах Європи і Північної Америки. Зокрема, у Великобританії, Іспанії, Португалії, Італії, Швеції, Франції, США та Канаді.

Симптомами захворювання є лихоманка, головний біль та біль у м'язах, а також висип, що здебільшого починається на обличчі та поширюється на все тіло. Рівень смертності від віспи мавп коливається від 4 до 22%.

Сьогодні ми повідомляли, що перший випадок зараження мавпячою віспою зафіксували у Німеччині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ Віспа мавп
NEWS
В Україні на завтра оголошено штормове попередження
В Україні на завтра оголошено штормове попередження
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків