ru ua
Ср, 29 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Франція анонсувала нову партію САУ Caesar для України: скільки передасть

Новость на русском →
Париж, Середа 29 червня 2022 01:59
Франція анонсувала нову партію САУ Caesar для України: скільки передасть Фото: Франція анонсувала нову партію САУ Caesar для України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Франція передасть Україні ще 6 самохідних артилерійських установок Caesar.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien, про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

Це на додаток до 12 гаубиць, які поставили раніше.

Він підкреслив, що подібна бронетехніка необхідна, щоб швидко пересуватися в районах, що знаходяться під обстрілом противника. Лекорню не уточнив, коли Україна їх отримає.

Caesar-це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дозволяє вражати цілі противника на відстані 20 кілометрів.

Відзначити. Франція також вивчає можливість передачі Україні протикорабельних ракет Exocet. Також мова йде про" значну кількість " бронетранспортерів типу VAB.

Нагадавши, під час свого візиту до Києва Макрон заявив, що Франція надасть Україні ще шість додаткових самохідних артилерійських установок"Цезар".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зброя в Україні
NEWS
Росіяни влучили ракетою в СТО у Дніпрі: що відомо на цей момент
Росіяни влучили ракетою в СТО у Дніпрі: що відомо на цей момент
DAILY
Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон