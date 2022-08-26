Обіцяв не карати п’яного водія: НАБУ затримало голову райсуду у Кіровоградській області

НАБУ ліквідувала корупційну схему в Олександрівському райсуді Кіровоградської області та затримавши його голову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
За даними слідчих, суддя системно брав хабарі, а на останньому його вдалось затримати.
"Посадовець обіцяв громадянину, на якого чекав суд за водіння автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, за гроші уникнути передбаченої законом відповідальності", - йдеться в повідомленні.
За інформацією від НАБУ, суддя взяв хабар у розмірі 1000 доларів аби вплинути на ухвалення рішення іншим суддею. Слідчі тривають.
Нагадаємо, що екс-прокурор вкрав 8 кг золота з банківського сейфа під час обшуку.
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