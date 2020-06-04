Обіцяв "кришувати" банк: прокурора викрили на отриманні 100 тисяч доларів

У Києві правоохоронці затримали місцевого прокурора за фактом отримання хабаря у розмірі 100 тисяч доларів. Прокурор обіцяв за винагороду "кришувати" роботу банку.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Попередньо встановлено, що прокурор, який вів справу про службову недбалість членів правління одного з банків, обіцяючи закрити кримінальне провадження та надалі "кришувати" фінансову установу, отримав від фігурантів 100 тисяч доларів.

Прокурора затримали під час отримання хабаря у приміщенні банку. Затриманому планують повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Зараз вирішується питання про відсторонення прокурора від посади та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на одержанні хабаря в розмірі 300 тисяч гривень нещодавно затримали генерального директора одного з директоратів Міністерства освіти і науки.

Крім того, на спробі продати посади топ-чиновників у Харкові затримали двох зловмисників з Києва та Одеси.

Додамо, за вимагання у підприємця 2 тисяч доларів був затриманий податківець у Закарпатській області.