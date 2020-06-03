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Посадовця МОН затримали на хабарі, провели обшук

Новини » Надзвичайні події     03.06.2020 - 09:21
Посадовця МОН затримали на хабарі, провели обшук
Фото: затриманий (gp.gov.ua)

У директораті МОН провели слідчі дії

Правоохоронці затримали генерального директора одного з директоратів Міністерства освіти і науки (МОН) під час одержання 300 тисяч гривень хабара. Проведено невідкладні слідчі дії.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Попередньо встановлено, що посадовець вимагав хабар від представника держпідприємства за перемогу у конкурсі на здійснення дослідно-конструкторської роботи по створенню новітніх технологій з призовим фондом у 3 млн гривень.

Поліцейські та співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали посадовця, готується повідомлення про підозру.

Посадовця МОН затримали на хабарі, провели обшукФото: вилучені кошти (gp.gov.ua)

Напомним, вчера в Харькове задержали двух человек, которые пытались продать должности топ-чиновников в Харьковской области.

Еще ранее Государственное бюро расследований провело более 20 обысков в помещениях Государственной налоговой службы.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України МОНвзятка
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