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В Украину придет "европейская" зима. Синоптик дала прогноз на ближайшие дни

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Украина, Четверг 12 января 2023 18:00
В Украину придет "европейская" зима. Синоптик дала прогноз на ближайшие дни Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 13-14 января (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу-субботу, 13-14 января, в Украину придет так называемая "европейская" зима. В дальнейшем в Украине ожидается потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

"Еще ближайшие пару ночей подморозит, однако в дневные часы уже будет преобладать оттепель и небольшие "плюсы". Ожидается завтра-послезавтра днем -1...+3 тепла, на северо-востоке -3 в западных областях +3...+8" , – рассказала она.

По ее словам, гололедица останется, а в Киеве серьезных осадков не ожидается, разве что 14 января "какие-то метеонамеки типа мряки или крупы пролетят".

"13-14 января в ночные часы предполагается -3...-6 градусов, в дневные часы в столице будет около нуля, - добавила Диденко - Итак, пока ожидаем подъем столбиков термометров вверх, пик потепления - на Крещение, следующее похолодание, ориентировочно, с 23-24 января".

Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца зимы.

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