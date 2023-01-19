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Осторожно! В трех регионах Украины завтра ожидаются сильные дожди и снег

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Украина, Четверг 19 января 2023 14:32
Осторожно! В трех регионах Украины завтра ожидаются сильные дожди и снег Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 20 января, в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях сильный дождь и мокрый снег. Синоптики предупреждают автомобилистов о проблемах в движении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки и температура воздуха

  • в западных областях облачно; ночью небольшой, днем умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица;
  • в Карпатском регионе сильные осадки; температура ночью и днем от 4° тепла до 1° мороза, в Закарпатье 1-6° тепла.
  • на остальной территории страны облачно с прояснениями; без осадков;
  • в Житомирской и Винницкой областях днем небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла;
  • в южной части 10-15 ° тепла;
  • на востоке страны ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

"20 января в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях дождь и мокрый снег. I уровень опасности", - предупреждают синоптики.

Осторожно! В трех регионах Украины завтра ожидаются сильные дожди и снег

Ветер

юго-восточный, в западных областях северный, 7-12 м/с, в Украине кроме западных и большинства северных областей местами порывы 15-20 м/с.

Осторожно! В трех регионах Украины завтра ожидаются сильные дожди и снег

Как сообщалось, в Киеве установлен новый температурный рекорд. Так, 18 января впервые за 143 года температура в столице составила +7,3 ° С, что соответствует погоде начала апреля.

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