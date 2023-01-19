Обережно! В трьох регіонах України завтра очікуються сильні дощі та сніг
У п'ятницю, 20 січня, у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях значний дощ та мокрий сніг. Синоптики попереджають автомобілістів про проблеми в русі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади та температура повітря
- у західних областях хмарно; вночі невеликий, вдень помірний дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця;
- в Карпатському регіоні значні опади; температура вночі та вдень від 4° тепла до 1° морозу, на Закарпатті 1-6° тепла.
- на решті території країни хмарно з проясненнями; без опадів;
- у Житомирській та Вінницькій областях вдень невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла;
- у південній частині 10-15° тепла;
- на сході країни вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.
"20 січня у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях значний дощ та мокрий сніг. І рівень небезпечності", - попереджають синоптики.
Вітер
південно-східний, у західних областях північний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних та більшості північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.
Як повідомлялось, в Києві встановлено новий температурний рекорд. Так, 18 січня вперше за 143 роки температура в столиці склала +7,3°С, що відповідає погоді початку квітня.
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