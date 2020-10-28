Українці скоротили готівкові операції через каси банків

Фото: каса банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обсяг готівки в обігу суттєво збільшився, але вона проходить повз банки

Обсяг надходжень готівки до кас банків України за дев’ять місяців 2020 року становив 1525,4 млрд грн. Це на 9,5% менше, якщо порівнювати з минулорічними показниками.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначили в прес-службі, видача готівки із кас банків також зменшилися, але не так суттєво - на 3,8%. Відповідно її обсяг за цей період склав 1617,0 млрд грн.

Найбільше банки видавали готівку:

за операціями клієнтів з використанням платіжних карток (75,1% від загального обсягу видатків);

для придбання іноземної валюти у клієнтів (6,5% від загального обсягу видатків);

для підкріплення операторів поштового зв’язку (6,1% від загального обсягу видатків).

Водночас найбільшими джерелами надходжень готівки до банків стали:

операції клієнтів з використанням платіжних карток (35,1% від загального обсягу надходжень);

торговельна виручка (35,0% від загального обсягу надходжень);

виручка від усіх видів послуг (9,4% від загального обсягу надходжень).

Нагадаємо, станом на 1 липня 2020 року у готівковому обігу України перебувало готівки на суму 486,3 млрд грн. За другий квартал обсяг готівки зріс на 14,6% або на 62,1 млрд гривень.

Відзначимо, обсяг грошової маси в Україні за серпень 2020 року зріс на 0,7% до 1 676,9 млрд грн. З початку року грошова маса зросла на 16,6% (на 227,7 млрд грн).