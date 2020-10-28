ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Українці скоротили готівкові операції через каси банків

Київ, Середа 28 жовтня 2020 17:10
Українці скоротили готівкові операції через каси банків
Фото: каса банку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг готівки в обігу суттєво збільшився, але вона проходить повз банки

Обсяг надходжень готівки до кас банків України за дев’ять місяців 2020 року становив 1525,4 млрд грн. Це на 9,5% менше, якщо порівнювати з минулорічними показниками.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначили в прес-службі, видача готівки із кас банків також зменшилися, але не так суттєво - на 3,8%. Відповідно її обсяг за цей період склав 1617,0 млрд грн.

Українці скоротили готівкові операції через каси банків

Найбільше банки видавали готівку:

  • за операціями клієнтів з використанням платіжних карток (75,1% від загального обсягу видатків);
  • для придбання іноземної валюти у клієнтів (6,5% від загального обсягу видатків);
  • для підкріплення операторів поштового зв’язку (6,1% від загального обсягу видатків).

Водночас найбільшими джерелами надходжень готівки до банків стали:

  • операції клієнтів з використанням платіжних карток (35,1% від загального обсягу надходжень);
  • торговельна виручка (35,0% від загального обсягу надходжень);
  • виручка від усіх видів послуг (9,4% від загального обсягу надходжень).

Нагадаємо, станом на 1 липня 2020 року у готівковому обігу України перебувало готівки на суму 486,3 млрд грн. За другий квартал обсяг готівки зріс на 14,6% або на 62,1 млрд гривень.

Відзначимо, обсяг грошової маси в Україні за серпень 2020 року зріс на 0,7% до 1 676,9 млрд грн. З початку року грошова маса зросла на 16,6% (на 227,7 млрд грн).

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка банкиНаціональний банк Україниналичные

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся