Програма stand-by від МВФ дозволить швидше реагувати на виклики коронакризи, - джерело

Ілюстративне фото (flickr.com/Jamille Wilson)

Нова програма для України - не найгірший варіант

Короткострокова програма stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ) дозволить Україні швидше реагувати на виклики коронакризи. Про це РБК-Україна повідомило джерело, знайоме з деталями переговорів України з МВФ.

За словами співрозмовника, зміна формату програми кредитування МВФ з розширеного фінансування на stand-by не є поганою для України.

"Для України це не найгірше. У COVID-умовах важче реалізувати ті амбітні речі, які можливі у форматі розширеного фінансування. Формат stand-by більш пристосований для швидкого реагування в разі викликів і, як зазначено в повідомленні (спікера МВФ Джеррі Райса, - ред.), при обставинах "безпрецедентної невизначеності навколо економічних та фінансових перспектив і необхідності зосередити політичні пріоритети на найближчому стримуванні та стабілізації", - відзначило джерело.

Ще один співрозмовник в уряді зазначив, що подібні новини не допомагають владі, враховуючи непросту ситуацію з прийняттям так званого "антиколомойського" законопроекту. На його думку, подібні меседжі про зміну формату програми можуть бути неправильно трактовані в політичному середовищі перед голосуванням за цей проект.

Зазначимо, сьогодні речник МВФ Джеррі Райс оголосив про відмову Фонду та України укладати угоду про довгострокову програму. Замість неї буде підписана програма фінансування на 18 місяців.

Нагадаємо, Україна розраховувала, що МВФ надасть кредити на 8 млрд доларів, при цьому 3,5 млрд очікувалися вже в цьому році.

Що стосується ситуації з "антиколомойським" законом, то мова йде про те, що МВФ вимагав його прийняття саме в рамках надання траншів за програмою розширеного фінансування. Іншими словами, тепер новини про нову програму stand-by моугт сприйматися як відмова від вимог прийняти банківський закон.