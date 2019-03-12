Об'єднатися в одну державу хочуть вчетверо менше українців, ніж жителів Росії

В Україні ідея об'єднання знаходить підтримку 4% респондентів

В феврале 2019 года считали, что Украина и Россия должны объединиться в одно государство 4% украинцев и 17% жителей России. Об этом свидетельствуют данные опросов Киевского международного института социологии (КМИС) и российского "Левада-центра".

Либо отношений с Россией хотят в Украине?

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По данным опросов, 39% украинцев и 25% граждан РФ поддерживают визовый режим, то есть считают, что отношения между странами должны быть такими же, как с другими государствами - с закрытыми границами, визами, таможнями.

В то же время 48% украинцев и 52% жителей России считают, что страны должны быть независимыми, но дружественными государствами - с открытыми границами, без виз и таможен.

КМИС провел собственный опрос с 8 по 20 февраля 2019 года среди 2042 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки не более 3,3%.

"Левада-центр" проводил опрос 15-20 февраля 2019 года среди 1600 жителей России. Статистическая погрешность не больше 3,4%.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в августе 2018 года, украинцы ожидают освобождения оккупированного Крыма после смены власти в Москве.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в августе 2018 года почти половина украинцев (44%) считали себя европейцами.