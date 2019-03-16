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Об’єднані збройні сили НАТО в Європі призначили нового головнокомандуючого

Новини » Суспільство    16.03.2019 - 16:25
Об’єднані збройні сили НАТО в Європі призначили нового головнокомандуючого
Фото: Тод Волтерс (twitter.com/EUwatchers)

Тепер рішення має схвалити Сенат

Північноатлантична рада прийняла рішення про призначення на посаду Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Тода Волтерса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Згідно з процедурою, Сенат повинен схвалити призначення й лише після цього генерал Волтерс має змінити на цій посаді генерала армії США Кертіса Скапаротті.

В даний час генерал Волтерс виконує обов’язки командира Повітряного командування альянсу, начальника головного штабу Військово-повітряних сил США в Європі та Африці штаб-квартира яких знаходиться на німецькій авіабазі Ramstein. Також він відповідає за повітряну та протиракетну оборону 29 країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАТО підтверджує можливість вступу України в Альянс. Генсек Північноатлантичного Альянсу Йенс Столтенберг заявив, що НАТО одноголосно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та зобов'язання оборонного блоку для підтримки України з проведенням реформ в рамках широкого пакету допомоги.

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