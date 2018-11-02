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Турчинов вважає протиповітряну оборона одним з важливих пріоритетів для України

Новини » Політика    02.11.2018 - 13:14
Фото: навчання на полігоні "Ягорлик" (rnbo.gov.ua)
Фото: навчання на полігоні "Ягорлик" (rnbo.gov.ua)

Турчинов відвідав військові навчання з бойовими стрільбами на полігоні "Ягорлик"

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов вважає протиповітряну оборона одним з важливих пріоритетів для України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Як зазначається, Турчинов відвідав військові навчання з бойовими стрільбами на полігоні "Ягорлик". Зокрема, він наголосив, що відновлення системи протиповітряної оборони є одним з важливих пріоритетів України.

"Відновлення системи протиповітряної оборони є однією з найбільш актуальних проблем сектору безпеки і оборони нашої держави та одним з важливих пріоритетів, визначених РНБО України", - сказав він.

Турчинов також додав, що у ході навчань були проведені контрольні випробування модернізовані зенітно-ракетні комплекси (С-300 різних модифікацій, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ"). Метою навчань було відпрацювання системи протиповітряної оборони країни, "визначення шляхів модернізації зенітно-ракетних комплексів, що стоять на озброєнні ЗСУ, та завдань на розробку нових засобів протиповітряної оборони".

 
Військові навчання з бойовими стрільбами ЗРК С-300 різних модифікацій, “Бук”, “Тор”, “Оса-АКМ” на полігоні ЗСУ “Ягорлик”

Військові навчання з бойовими стрільбами ЗРК С-300 різних модифікацій, “Бук”, “Тор”, “Оса-АКМ” на полігоні ЗСУ “Ягорлик”. Мета цих комплексних навчань та випробувань - відпрацювання системи багатоешелованої протиповітряної оборони країни, визначення шляхів модернізації зенітно-ракетних комплексів, що стоять на озброєнні ЗСУ, та завдань на розробку нових засобів протиповітряної оборони. Відновлення системи протиповітряної оборони є однією з найбільш актуальних проблем сектору безпеки і оборони нашої держави та одним з важливих пріоритетів, визначених РНБО України, адже саме система ППО України до 2014 року зазнала найбільших втрат та свідомого послідовного руйнування.

Опубліковано Олександром Турчиновим П'ятниця, 2 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 листопада у Херсонській області на державному випробувальному полігоні "Ягорлик" розпочалися бойові стрільби Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ). 

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