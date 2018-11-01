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Повітряні сили розпочали навчальні стрільби в Херсонській області, - Генштаб

Новини » Надзвичайні події    01.11.2018 - 17:00
Фото: навчальні стрільби (facebook.com/GeneralStaff.ua/)
Фото: навчальні стрільби (facebook.com/GeneralStaff.ua/)

Військові відпрацюють збиття безпілотників зенітними керованими ракетами

У Херсонській області в четвер, 1 листопада, на державному випробувальному полігоні "Ягорлик" розпочалися бойові стрільби Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ). Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Також на полігоні пройдуть льотні випробування зенітних керованих ракет середньої та малої дальності. Керує випробуваннями командувач ПС Сергій Дроздов. Участь в навчаннях беруть екіпажі військової авіації, підрозділи зенітних ракетних, радіотехнічних військ, військ зв’язку та безпілотна авіація, а також підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ.

Військові відпрацюють збиття безпілотників зенітними керованими ракетами задля перевірки якості відновлених боєзапасів.

"Бойові стрільби проходять виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, з суворим дотриманням усіх норм міжнародного права", - зазначили в Генштабі.

Також додали, що військовими було  уточнено розміри небезпечної зони виконання пусків в північно-західній частині акваторії чорного моря, що повністю виключає будь які загрози та ризики. Крім того, уточнено зону тимчасового обмеження використання повітряного простору, визначені час та висоти, на яких заборонено використання повітряного простору.

Повітряні сили розпочали навчальні стрільби в Херсонській області, - Генштаб

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Херсонській області 1 листопада почнуться випробування керованих ракет, повітряний простір над Чорним морем в цьому районі буде закрито до 4 листопада. 

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