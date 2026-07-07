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Объект, на котором были взрывы в Вишневом, не принадлежит ВСУ, - Генштаб

20:01 07.07.2026 Вт
1 мин
Спикер Генштаба напомнил о распоряжении главнокомандующего о складах боеприпасов
aimg Иван Носальский aimg Ульяна Безпалько
Фото: РФ ударила по Вишневому (facebook.com/mykola.kalashnyk)

Во время российской атаки 6 июля в Вишневом была повторная детонация. Объект, где прогремели взрывы, не входит в сферу управления ВСУ.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лыховий.

"Объект, на котором произошли взрывы в Вишневом Киевской области, не относится к сфере управления и не подчиняется Вооруженным силам Украины", - сказал Лыховий.

Он добавил, что в силе остается распоряжение главнокомандующего ВСУ о запрете на размещение складов боеприпасов и других таких объектов рядом с гражданской застройкой и местами нахождения мирных жителей.

Лыховий отметил, что ВСУ выражают сочувствие мирным жителям, которые пострадали во время российской атаки.

Обстрел Вишневого

Напомним, российские оккупанты в ночь на 6 июля нанесли по Украине массированный удар. Враг атаковал как Киев, так и Киевскую область.

В результате удара по Вишневому прогремели мощные взрывы, была повторная детонация. В результате атаки в городе уничтожено пять улиц, была объявлена эвакуация части жителей.

Также в Вишневом был зафиксирован опасный уровень загрязнения воздуха.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на такой обстрел, поручил Службе безопасности Украины и разведке выяснить все обстоятельства взрывов в Вишневом.

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