Объединение фермеров ЕС COPA-COGECA призвало усилить контроль над импортом из Украины

По мнению сообщества, в случае принятия предложенного Комиссией текста без поправок "экономическая устойчивость секторов птицеводства, яиц, сахара, зерна и меда ЕС будет под угрозой".

В пресс-релизе группы отмечается, что решение Европейской комиссии "полностью либерализовать нашу торговлю с Украиной, чтобы поддержать местную экономику против российской агрессии", принятое почти два года назад, привело к "значительному импорту украинской сельскохозяйственной продукции, что побудило ЕС принять стратегическое среднесрочное видение ".

"Фермеры в Румынии, Болгарии, Польше, Венгрии и Словакии продают свою продукцию по ценам примерно на 40% ниже стандартной рыночной цены - если предположить, что они вообще могут ее продать", - говорится в заявлении.

Также в COPA-COGECA обращают внимание на активизацию протестных движений фермеров в европейских странах-соседях Украины. И говорят о "значительном давлении", которое начинают ощущать фермеры, производители зерна, мяса птицы и сахара во Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии и Австрии.

В этом контексте организация выступает за усиление контроля за импортом сельскохозяйственной продукции из Украины. В частности, хочет, чтобы Комиссия согласовала установление ограничений на импорт украинских зерновых и меда.

В противном случае группа предрекает продолжение протестов и последующие забастовки фермеров в Европе, что может привести к "односторонним запретам и, наконец, к уменьшению поддержки Украины".

Ситуация с импортом из Украины в ЕС

Напомним, что льготный режим торговли с ЕС был введен после вторжения России в Украину и начал действовать 4 июня 2022 года. Затем его продлили на год. В 2023 году Еврокомиссия вводила ограничения на импорт некоторых сельскохозяйственных товаров из Украины для соседних стран ЕС. В январе 2024 года Польша обращалась в Еврокомиссию с просьбой возобновить тарифные квоты для некоторых украинских продуктов, но получила отказ.

Также сообщалось, что Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия снова требуют от Еврокомиссии введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.

В конце января Европейская комиссия официально предложила продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Но вместе с тем были предложены ограничения по импорту.

Добавим, недавно Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис призвал Польшу, Венгрию и Словакию снять одностороннее ограничение на импорт зерна из Украины, поскольку Брюссель разработал "альтернативные механизмы защиты".