Есть альтернатива. В ЕС сделали заявление об ограничении импорта зерна из Украины

Еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис призвал Польшу, Венгрию и Словакию снять одностороннее ограничение на импорт зерна из Украины. Ведь ЕС разработал альтернативные механизмы, которые помогут защитить европейских фермеров от избытка украинской продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара во время дебатов в Комитете агрокультуры при Европейском парламенте 12 февраля.

Домбровскис напомнил, что Еврокомиссия уже вводила защитные меры для соседних с Украиной стран во время импорта преимущественно сырьевых украинских товаров, таких как зерно, кукуруза и семена подсолнечника.

Он также подчеркнул, что впоследствии Еврокомиссия вместе с Украиной разработала механизм экспортного контроля и уже успешно функционирует между Украиной и Румынией.

"Этот механизм не работает, например, с Польшей, Венгрией и Словакией, поскольку эти страны продолжают применять односторонние ограничения, которые, кстати, противоречат исключительной компетенции ЕС в сфере торговой политики, так и вашим обязательствам по Соглашению о свободной торговле с Украиной и ВТО", - сказал Домбровскис.

Кроме того, он отметил, что Еврокомиссия предложила ввести автономные торговые мероприятия для стран, сталкивающихся с негативным влиянием на рынок от украинского экспорта. Речь идет о "чувствительных продуктах", таких, как яйца, сахар и подсолнечное масло, для которых Еврокомиссия предложила установить предельную максимальную квоту, которая является усредненными данными импорта за 2022-2023 гг.

Домбровскис также напомнил, что действие "коридоров солидарности" остается актуальным, несмотря на возобновление Украиной экспорта Черным морем, поскольку он все еще не достиг довоенных показателей.

Скандал на украинско-польской границе

Напомним, вчера, 11 февраля, польские фермеры во время блокады границы с Украиной остановили три украинских грузовика и высыпали из них часть зерна, которое везли на экспорт. На инцидент уже отреагировала украинская сторона, обратившись в полицию и призвав привлечь причастных к ответственности.

Окружная прокуратура города Хелм (Польша) начала расследование по факту сброса зерна с украинских грузовиков на границе с Украиной. Расследование ведется по факту уничтожения имущества и нарушения таможенной безопасности.

Подробнее о скандале на границе - в материале РБК-Украина.