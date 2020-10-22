Голові ОАСК Вовку не змогли обрати запобіжний захід через його неявку

Фото: Павло Вовк (facebook.com)

Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка і ще одного судді ОАСК. Вони не з'явилися на судове засідання.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Засідання так і не відбулося, оскільки до суду не з'явилися підозрювані і їх захисники", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що ВАКС повинен був обрати запобіжний захід фігурантам справи "плівок Вовка" 22 жовтня. САП і Національне антикорупційне бюро клопотали про призначення голови Окружного адмінсуду Києва і судді застави.

Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу перенесли на 9:00 год. та 13:00 год 28 жовтня 2020.

Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру чолі ОАСК Павла Вовка, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду та керівнику ДСА Зіновію Холоднюку.

Тоді в НАБУ повідомили, що керівництво ОАСК планував захоплення влади в країні, а також оприлюднили частину записів, які у своєму матеріалі проаналізувало РБК-Україна.

Також повідомлялося, що на початку серпня Печерський районний суд Києва зобов'язав забрати справу глави столичного Окружного адмінсуду Павла Вовка у НАБУ.