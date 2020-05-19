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ОАСК відкрив справу за позовом люстрированного прокурора Києва

Новини » Суспільство     19.05.2020 - 15:26
ОАСК відкрив справу за позовом люстрированного прокурора Києва
Фото: прокуратура Києва (РБК-Україна)

Юлдашев просить визнати незаконним своє звільнення з посади

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив справу за позовом Сергія Юлдашева. Позивач просить визнати незаконним рішення про його звільнення з прокуратури Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОАСК.

Наголошується, що суд почав розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання.

"Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ в. о. прокурора міста Києва від 23 квітня 2020 року, яким він був звільнений з прокуратури міста Києва. Також Сергій Юлдашев просить суд стягнути з столичної прокуратури на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу, починаючи з 24 квітня і до моменту фактичного поновлення на роботі", - повідомили в ОАСК.

Нагадаємо, Юлдашев був звільнений у 2015 році за результатами перевірки люстрационной. До цього проти нього була порушена кримінальна справа за фактом зловживання владою та одержання неправомірної вигоди.

У лютому 2020 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд відновив його на посаді. Далі він був призначений на посаду прокурора Києва і на початку березня приступив до своїх обов'язків. Пізніше, 23 березня, генпрокурор Ірина Венедиктова скасувала наказ про відновлення Юлдашева.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України люстрацияСергей Юлдашев
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