Люстрований прокурор Києва оскаржить скасування свого відновлення

Фото: Сергій Юлдашев (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Юлдашев просить ОАСК визнати рішення незаконним Венедиктової

Люстрований прокурор Києва Сергій Юлдашев оскаржить рішення генерального прокурора Ірини Венедиктової про скасування рішення про його відновлення на посаді. Про це повідомили в прес-службі Окружного адміністративного суду Києва.

Відповідну заяву від Юлдашева надійшло в Окружний адміністративний суд Києва.

"Сергій Юлдашев просить суд призупинити дію наказу Генерального прокурора, датований 23 березня 2020, яким скасовано наказ про його призначення прокурором Києва", - йдеться в повідомленні.

Також він подав до суду адміністративний позов, в якому просить визнати рішення Венедиктової про скасування наказу про його відновлення незаконним.

"Зараз Окружний адміністративний суд міста Києва вирішує питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі", - повідомили в ОАСК.

Нагадаємо, 23 березня генпрокурор Ірина Венедиктова скасувала наказ про відновлення люстрированного прокурора Києва Сергія Юлдашева.

Юлдашев приступив до виконання обов'язків 10 березня після того, як Дніпропетровський окружний адміністративний суд відновив його на посаді 25 лютого. Надалі генпрокурор підписав наказ про призначення прокурором Києва.

Зазначимо, Юлдашев був звільнений у 2015 році за результатами люстраційної перевірки. До цього проти нього була порушена кримінальна справа за фактом зловживання владою та одержання неправомірної вигоди.