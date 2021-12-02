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В ОАЕ зафіксували перший випадок штаму "Омікрон"

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ОАЕ, Четвер 02 грудня 2021 02:01
В ОАЕ зафіксували перший випадок штаму "Омікрон" Фото: в ОАЕ зафіксували перший випадок штаму Омікрон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Перший носій штаму коронавірусу "Омікрон" зареєстрований в ОАЕ в середу. Інфекція виявлена у жінки, яка прибула в ОАЕ з Африки через одну з арабських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WAM.

Як уточнюється, носителька нового штаму вакцинована двома дозами препарату проти COVID-19.

На цей час жінка, у якої зараження протікає безсимптомно, поміщена на карантин і знаходиться під наглядом місцевих лікарів.

Крім цього, на самоізоляцію відправлені всі, хто контактував з цією громадянкою однієї з африканських держав.

З 29 листопада влада ОАЕ призупинила можливість в'їзду в країну з семи Південноафриканських держав, включаючи ПАР, через поширення в зазначеному регіоні "Омікрон"-штаму.

Нагадаємо, що у ПАР протягом останнього тижня сильно змінилася ситуація із захворюваністю COVID-19. Це пов'язують з появою нового штаму "Омікрон".

Раніше повідомлялося про симптоми нового штаму коронавірусу. Про них розповіли в ПАР.

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