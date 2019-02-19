В ОАЕ презентували бронетранспортер з українським бойовим модулем

Дальність ураження Al-Wahash - 5 км, за будь-яких погодних умов і часу доби

На международной выставке IDEX-2019 в городе Абу-Даби (ОАЭ), представили результат сотрудничества "Укроборонпрома" и компании из ОАЭ Calidus LLC - бронетранспортер Al-Wahash с боевым модулем БМ-3М "Штурм". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Отмечается, что украинский боевой модуль "Штурм" устанавливается на БТР-3, который серийно производится на Киевском бронетанковом заводе и который прошел испытания на востоке Украины.

"Благодаря современному цифровому комплексу с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, БМ-3М "Штурм" обеспечивает высокую точность огня автоматической 30-мм пушки, пулемета и автоматического гранатомета, а также комплекса управляемого вооружения "Барьер"", - говорится в сообщении.

Дальность поражения - 5 км, при любых погодных условиях и времени суток.

"Al-Wahash является одним из самых современных бронетранспортеров в своем классе, который был создан путем объединения новейших технологий от ведущих производителей мирового уровня", - добавили в ведомстве.

Ранее РБК-Украина писало, что Государственный концерн "Укроборонпром" активно работает над созданием тактического многофункционального беспилотного авиакомплекса, основной функцией которого является разведка.

Кроме того, входящее в госконцерн "Укрборонпром" ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" представило ряд беспилотников украинского производства, среди которых современный отечественный беспилотник "Фурия".