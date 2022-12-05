ua ru
Пн, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина заключит с ОАЭ долгосрочное торговое соглашение

Новина українською →
Украина, Понедельник 05 декабря 2022 11:50
Украина заключит с ОАЭ долгосрочное торговое соглашение Фото: Украина и ОАЭ договорились о торговом соглашении (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объединенные Арабские Эмираты и Украина объявили о своем намерении начать переговоры по двустороннему торговому соглашению, которое, как ожидается, будет заключено к середине следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль-Зейуди и министр экономики Украины Юлия Свириденко 5 декабря подписали совместное заявление о переговорах по заключению Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве (CEPA), сообщило министерство экономики ОАЭ.

Это будет первое такое соглашение ОАЭ с Украиной после торговых и инвестиционных обязательств на сумму более 3 млрд долларов, сделанных во время визита президента Украины Владимира Зеленского в государство Персидского залива в феврале 2021 года.

"Для нас Украина является ключевым торговым партнером. Рост и инвестиционный потенциал были высокими перед всей геополитической ситуацией; мы думаем, что пришло время двигаться вперед", - сказал государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль Зейуди.

По данным министерства ОАЭ, ненефтяная торговля между ОАЭ и Украиной в 2021 году составила чуть более 900 млн долларов, что почти на 29% больше, чем в предыдущем году.

Переговоры, скорее всего, будут сосредоточены на возможностях расширения торговли в сфере услуг и на продовольственной безопасности, где ОАЭ выступает как торговый центр. Украина является крупным поставщиком зерна на Ближний Восток.

В заявлении министерства говорится, что CEPA с Украиной откроет доступ к новым рынкам в Азии, Африке и на Ближнем Востоке для украинской сельскохозяйственной и промышленной продукции.

"Это принесет дополнительную пользу не только ОАЭ, но и Украине", - сказал Аль-Зейуди.

В этом году ОАЭ подписали соглашения о свободной торговле с Индией, Израилем и Индонезией, стремясь укрепить свои позиции в качестве глобального торгового и логистического центра в условиях растущей конкуренции со стороны Саудовской Аравии.

Напомним, подписание инвестиционных меморандумов и контрактов на 3 млрд долларов состоялось в рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты 13-14 февраля 2021 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Объединенные Арабские Эмираты Министерство экономики
NEWS
Смогут снова пойти на Киев? Сырский оценил шансы РФ на новый прорыв из Беларуси
Смогут снова пойти на Киев? Сырский оценил шансы РФ на новый прорыв из Беларуси
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии