ОАЭ могут стать финансовой гаванью для Кремля: российский банк получил здесь лицензию, - FT

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) впервые за несколько лет предоставили лицензию иностранному банку, которым стал российский МТС-банк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как свидетельствует издание, решение центробанка ОАЭ может усилить обеспокоенность западных стран относительно превращения страны в потенциальную финансовую гавань для Кремля. Однако официальные лица и руководители регулятора заявили, что решение центробанка выдать банковскую лицензию кредитору, на которого не распространяются западные санкции, удовлетворит растущий спрос на финансовые услуги со стороны российских экспатриантов.

"Все дело в бизнес-кейсе и количестве проживающих здесь сейчас россиян", - сообщил FT анонимный источник.

На самом деле, как пишет издание, США и европейские страны озабочены финансовым взаимодействием ОАЭ с Россией, поскольку санкции были ужесточены после вторжения. Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке, поднял вопрос о выдаче лицензии российскому банку во время визита в Абу-Даби на прошлой неделе и встретился с коллегами из правительства и финансовыми учреждениями, чтобы сообщить о решимости США применить санкции.

"Он выразил особую обеспокоенность по поводу финансовой связи с Россией, даже из-за банков, которые не подпадают под санкции", - прокомментировало FT действия Нельсона.

Издание напоминает, что центробанк ОАЭ утвердил лицензию для МТС-банка, являющегося дочерней компанией крупнейшего российского оператора мобильной связи. И объясняет, что десятки тысяч россиян поселились в ОАЭ, преимущественно в Дубае, во избежание финансовых ограничений в Европе или мобилизации в России. Многие из них жаловались на трудности с открытием банковских счетов, особенно корпоративных, у кредиторов, которые уже работают в стране.

"Российский кредитор стал первым за несколько лет иностранным банком, получившим лицензию в ОАЭ", - констатировало FT.