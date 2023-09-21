ОАЭ могут ужесточить экспортный контроль за товарами, которые поступают в РФ, - Bloomberg

Речь идет о возможности введения лицензий на экспорт ряда товаров, включая чипы и другие компоненты, которые находятся под санкциями США и Европейского союза и используются российскими военными на войне против Украины.

Отмечается, что если эта система будет реализована так, как предусмотрено, это может привести к отзыву лицензий на товары двойного назначения, предназначенные для боевых действий. Это потенциально нанесет ущерб способности Кремля обеспечивать свою военную машину.

Россия использует ОАЭ для обхода санкций

"России до сих пор удавалось обойти некоторые торговые ограничения, наложенные на нее США, Великобританией и Европой, направляя запрещенные товары через третьи страны, такие как ОАЭ, Турция и некоторые страны Центральной Азии, которые сами не ввели санкции", - говорится в материале.

ОАЭ, которые уже являются глобальным центром логистики и торговли, за последние 18 месяцев столкнулись с резким ростом импорта технологий, таких как полупроводники и передовая электроника, из Европы и США. Многие из этих предметов были обнаружены в российском оружии в Украине.

В последние месяцы западные чиновники ужесточили требования к тому, чтобы ОАЭ перестали выступать шлюзом для России, позволяющим обойти ограничения.

Страны Запада хотят повлиять на ОАЭ

Ранее в этом месяце ответственные за санкции из США, Великобритании и ЕС посетили ОАЭ, чтобы выразить свою обеспокоенность, в частности тем, что страна остается ключевым перевалочным пунктом для компонентов, которые помогают РФ вести войну.

Хотя так называемые товары двойного назначения составляют часть торговли России с ОАЭ, любые действия, которые препятствуют ее способности использовать конкретный торговый маршрут, имеют важное значение. Это сделает усилия по поиску основных деталей более ценными и сложными.

Как именно могут усилить контроль за товарами

По мнению некоторых источников, принятие экспортных лицензий может поддержать стремление ОАЭ к исключению в начале следующего года из серого списка стран Парижской рабочей группы по финансовым действиям, которые не делают достаточно для выявления незаконных потоков средств.

В ОАЭ существует собственный список контроля импорта и экспорта, который включает сотни химических и нехимических товаров. Bloomberg пишет, что его хотят расширить и отразить 45 категорий товаров из США и ЕС. Программа потребует от компаний, которые реэкспортируют эти предметы, предоставить доказательства того, что они предназначены для гражданского использования.

Россия пытается обходить санкции

Ранее сообщалось, что компанию из Хельсинки подозревают в нарушении санкций. По версии следствия компания заказывала продукцию со всего мира и экспортировала ее в Россию.

Также российские авиакомпании с мая прошлого года по июнь 2023 г. закупили в обход санкций запчасти на сумму не менее 1,2 млрд долларов. Эта сумма может не учитывать все поставки.