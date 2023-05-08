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В Нюрнберге приняли декларацию по военным преступлениям РФ против Украины: реакция МИД

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Международная академия Нюрнбергских принципов приняла декларацию по военным преступлениям России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение академии в Twitter.

Нюрнбергская декларация призывает создать трибунал для судебного преследования за преступления в Украине. В частности, в документе предлагается расширить полномочия Международного уголовного суда и создать трибунал для судебного преследования за преступления, совершенные в Украине.

"Призывает международное сообщество поддержать создание трибунала для преследования преступлений агрессии, как они определены в международном праве, совершенных на территории Украины", - говорится в документе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал принятие Нюрнбергской декларации.

"Я приветствую Нюрнбергскую декларацию, которая устанавливает прямую связь между Нюрнбергским трибуналом и Специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины", - написал он в Twitter.

Он подчеркнул, что идет работа над созданием Специального трибунала над россиянами.

"Российское руководство, как и нацистское руководство в 1945 году, должно быть привлечено к ответственности за преступление агрессии", - подчеркнул Кулеба.

Нюрнбергский процесс – международный судебный процесс, который проводился альянтами против представителей Третьего Рейха за подготовку и совершение вторжений в другие страны и другие преступления во время Второй мировой войны. С 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года Международный военный трибунал судил 21 важнейшего из живых руководителей нацистской Германии в политической, военной и экономической сферах.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и ее партнеры должны приложить все усилия для того, чтобы Россия и ее граждане понесли максимальную ответственность за свои преступления.

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Война России против УкраиныДмитрий Кулеба