У Нюрнберзі ухвалили декларацію щодо воєнних злочинів РФ проти України: реакція МЗС

Нюрнберзька декларація закликає створити трибунал для судового переслідування за злочини в Україні. Зокрема, у документі пропонується розширити повноваження Міжнародного кримінального суду і створити трибунал для судового переслідування за злочини, вчинені в Україні.

"Закликає міжнародне співтовариство підтримати створення трибуналу для переслідування злочинів агресії, як їх визначено в міжнародному праві, скоєних на території України", - йдеться в документі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав ухвалення Нюрнберзької декларації.

"Я вітаю Нюрнберзьку декларацію, яка встановлює прямий зв'язок між Нюрнберзьким трибуналом і Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України", - написав він у Twitter.

Він підкреслив, що триває робота над створенням Спеціального трибуналу над росіянами.

"Російське керівництво, як і нацистське керівництво в 1945 році, має бути притягнуто до відповідальності за злочин агресії", - наголосив Кулеба.

Нюрнберзький процес - міжнародний судовий процес, який проводили альянси проти представників Третього Рейху за підготовку і вчинення вторгнень в інші країни та інші злочини під час Другої світової війни. З 20 листопада 1945 року до 1 жовтня 1946 року Міжнародний військовий трибунал судив 21 найважливішого з живих керівників нацистської Німеччини в політичній, військовій та економічній сферах.