Нюрнберг для Кремля. Как будет работать Спецтрибунал против агрессии РФ

Для Украины, которая уже три года борется за создание органа, который мог бы эффективно осудить российское военно-политическое руководство, это событие действительно можно назвать знаковым. Правда, российскую "тройку" Трибунал, к сожалению, достать не сможет.

Три года и три варианта

О создании военного трибунала против России Украина говорила с первых дней полномасштабного вторжения. Уже тогда россияне не заботились о точности своих ракет и РСЗО, поэтому активно обстреливали гражданскую инфраструктуру. Еще 26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что российское руководство ждет трибунал.

После чего Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге. Параллельно с этим в ООН сформировали комиссию, которая стала вести расследование военных преступлений. Фиксацией действий россиян также занимаются прокуроры Международного уголовного суда.

Преступления фиксируются и расследуются как украинскими правоохранителями, так и международниками. К примеру, из-за скрупулезной работы следователей и убеждений на дипломатическом треке Украине удалось добиться того, что МУС предъявил Владимиру Путину ордер об аресте за незаконную депортацию детей. Но в плоскости создания трибунала Киев постоянно сталкивался с различными препятствиями.

Украинская сторона хочет, чтобы трибунал создавался по типу ad hoc (по востребованию, - ред.), то есть только для осуждения военной агрессии. Также он должен быть международным, потому что чем больше стран признало легитимность суда, тем большая вероятность, что военные преступники ответят за содеянное. Причем речь шла именно о трибунале, а не о расследовании преступлений в МУС, поскольку сам Международный суд ограничен юрисдикцией Римского устава, который Россия не ратифицировала.

"Поэтому мы считаем, что наш трибунал, Специальный трибунал по расследованию преступления агрессии против Украины, должен быть трибуналом только для этого одного типа преступления. И только для ситуации в Украине. Мы не намерены изобретать какой-либо универсальный механизм или создавать какие-либо альтернативные практики", - сказал посол по особенным поручениям МИД Украины Антон Кориневич.

По итогу обсуждений к 2023 году пришли к трем вариантам - резолюция Генассамблеи ООН о создании Трибунала и подписании международного договора между ООН и Украиной. Но на каком-то этапе стало очевидно, что у членов ООН не хватает политической воли, чтобы большинством голосов создать трибунал.

Второй вариант - широкоформатный международный договор и декларацией с подписанием которого выходит Украина. Это очень похоже на модель Нюрнберга, когда страна подписывает, ратифицирует и признает этот трибунал легитимным.

Третий вариант - гибридный, где основная часть процесса будет базироваться на украинской судебной системе, в которую могут вовлечь интернациональный компонент. Этот вариант больше всего не подходил Украине, потому что здесь о международном трибунале говорить не приходится. Соответственно, и признание его вердиктов может быть поставлено под вопрос. Кроме того, для создания такого трибунала необходимо менять Конституцию, что в условиях военного положения невозможно.

Если же говорить о таких процессах как Трибунал по Югославии или Руанде - их создавали по воле Совета Безопасности ООН, который опирался на статью VII своего Устава. Но одним из постоянных членом Совбеза ООН является сама Россия, которая накладывает вето на все, что может ей каким-либо образом вредить или угрожать.

Еще один вопрос, который обсуждался "со скрипом" - возможность лишить российскую "тройку" дипломатического иммунитета. Владимир Путин, Сергей Лавров и Николай Патрушев обладают защитой от любого судебного преследования, пока находятся на должностях. Тем не менее, именно они, особенно Путин, - самые главные военные преступники, по приказу которых в Европе развернулась война.

"Создание международного трибунала, который преодолеет проблему иммунитета главы государства, является значительным вызовом. Это возможно, особенно при условии сильной поддержки со стороны Совета Европы и участия других стран. Однако лично я считаю, что трибунал, который признает иммунитет главы государства, может подорвать свою основную цель. Мы знаем, кто больше всего ответственен за это преступление агрессии - это Владимир Путин, которого нужно привлечь к ответственности", - отметил исполнительный директор Международной ассоциации адвокатов и эксперт по международному праву Марк Эллис в интервью РБК-Украина.

Однако для преодоления иммунитета, как и для создания Трибунала ad hoc у политиков не хватило воли. По мнению экспертов, страны, которые выступили против снятия с "тройки" иммунитета, боятся, что таким образом в международном праве возникнет прецедент. А так как трибуналы не имеют срока давности, прецедент может сработать не только в сторону РФ.

Причем среди стран, выступивших против, называли США и некоторые государства-члены "Большой семерки".

Еще одно опасение, которое тормозило процесс - создание трибунала против ядерной страны. Югославия или африканские государства никогда не являлись большими игроками на политической арене. Россия же обладает авторитетом, который для некоторых стран до сих пор является чем-то неоспоримым и угрожающим.

Еще хуже в вопросе создания трибунала стало тогда, когда в Америке на выборах победил Дональд Трамп. Вашингтон сразу же объявил о санкциях против МУС и вышел из группы, занимающейся расследованиями военных преступлений РФ против Украины. На тот момент казалось, что вопрос трибунала вообще потерял свою актуальность в ближней и средней перспективе.

Европейский компромисс

В начале 2025 года замглавы Офиса Президента Ирина Мудра, отвечающая за вопрос о создании трибунала, заявила, что сам орган до конца года не создадут, но "сдвиги будут". По ее словам, трибунал будет создан на основании соглашения с Советом Европы и эта модель может справедливо считаться международной.

И вот 9 мая во Львов приехали министры иностранных дел более десяти европейских государств во главе с Каей Каллас. Обращаясь к журналистам она вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой МИД Андреем Сибигой заявила о намерениях создать международный Трибунал против российской агрессии. Он будет основываться на решении Коалиции 40 европейских стран. То есть, суд над Россией будет создан по подобию Нюрнбергского процесса, только проходить он будет не в Нюрнберге, а в Гааге.

В своей речи, обращенной к министрам, Денис Шмыгаль сообщил, что за три года в Украине зафиксировали более 167 тысяч преступлений агрессии и военных преступлений России. Российские войска убили 616 и ранил более 1800 детей, еще 19 тысяч незаконно вывезли на территорию РФ.

"40 стран объединились в коалицию для того, чтобы создать для этого специальный трибунал в рамках Совета Европы. Новый Нюрнберг для Кремля. Главная задача Спецтрибунала - расследование, уголовное преследование и судебное разбирательство в отношении лиц, несущих основную ответственность за преступление агрессии против Украины", - заявил Шмыгаль.

Совет Европы, по словам Андрея Сибиги, будет центральной институцией в этом процессе. А декларация, которую уже успели назвать "Львовской декларацией", положит начало созданию Трибунала. Далее, с 13 по 15 мая в Люксембурге, который взял на себя роль координатора, начнутся формально-процедурные соглашения. Следующий шаг - заключение соглашения между Советом Европы и Украиной. Ожидается, что Трибунал заработает уже в 2026 году.

Тот факт, что спустя три года после начала войны страны вместе с Украиной пришли к конструкции, которая удовлетворила или почти удовлетворила всех - безусловно, хороший сигнал и многообещающая тенденция. Но вопрос о том, как осудить российскую "тройку" остался открытым. Хотя Трибунал будет заниматься конкретно преступлением агрессии, а это то, в чем обвиняют политическую и военную верхушку, на скамье подсудимых Путин вряд ли окажется. По крайней мере, пока он в Кремле.

"Могут ли они быть осуждены заочно? Да, могут. Но пока они находятся на своих должностях, наказание имеет ограничение. Но, я думаю, что важным сигналом является то, что все готово. И никто не находится вне закона, потому что это важно", - отметила по этому поводу Кая Каллас.