В ЕС оценили, могут ли верхушку РФ судить заочно и когда ждать решений трибунала

Спецтрибунал против руководства России за преступления против Украины может принимать решения заочно. Но действует ограничение, пока российские чиновники находятся на должностях.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас во время визита во Львов.

На вопрос о том, может ли спецтрибунал принять решение уже в 2026 году, Каллас ответила, что не может назвать конкретной даты, однако Совет Европы работает над созданием трибунала.

"Хотя я читала, что это должно было бы произойти до 2026 года. Поэтому надеемся, что расследование и судебные процессы также начнутся. Расследование продолжается. Это наиболее задокументированная война, потому что все было задокументировано фотографиями, видео. Мы работаем над этим с самого начала войны. Мы оказывали техническую помощь для документирования этих преступлений", - сказала она.

Главный дипломат ЕС также подчеркнула, что речь идет о спецтрибунале против преступления агрессии, а это преступления руководства, которое отдавало приказы.

"Это означает, что те люди, которые решили начать войну. Если бы не было преступления руководства - не было бы этих военных преступлений. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы этот трибунал был трибуналом против преступлений агрессии", - пояснила Каллас.

Она также подтвердила, что высшее руководство РФ за преступления против Украины может быть осуждено заочно, но действует ограничение, пока они находятся в должности.

"Но я думаю, что важным сигналом является то, что все готово. И никто не вне закона. Поэтому это важно", - добавила Каллас.

