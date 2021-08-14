У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: постраждали десятки людей
У Туреччині на трасі Кайсері-Кахраманмараш пасажирський автобус з'їхав з дороги в кювет і перекинувся. Постраждали 29 пасажирів, з них семеро отримали важкі травми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Somut Haber.
За попередніми даними, аварія сталася в результаті занесення автобуса на слизькій через Дощ дороги. Водій не впорався з керуванням і машина перекинулася.
У ДТП постраждали 29 осіб, з них 27 студентів, які їхали в Стамбул на екскурсію. Всі отримали травми госпіталізовані. Стан семи з них медики оцінюють як важкий.
На місце аварії направлені бригади поліції, швидкої допомоги та пожежників.
Kayseri'de Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 27'si öğrenci 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. pic.twitter.com/0XaIpSyKFO— Kırklareli Haber (@40larelihaber) August 14, 2021