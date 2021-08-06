У Туреччині зіткнулися автобус і вантажівка: 6 загиблих, 37 постраждалих

На заході Туреччини в провінції Маніса пасажирський автобус врізався у вантажівку. У результаті ДТП загинули 6 людей, а 37 - травмовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberler.

"Аварія сталася в районі населеного пункту Сома, пасажирський автобус, який рухався за маршрутом Стамбул-Ізмір, врізався у причіп вантажівки. В результаті зіткнення 6 людей загинули, 37 осіб отримали травми", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що в автобусі перебувало 50 пасажирів. Зазначено, що 6 осіб від отриманих травм померли у лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.