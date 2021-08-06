ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Туреччині зіткнулися автобус і вантажівка: 6 загиблих, 37 постраждалих

Новость на русском →
Маніса, П'ятниця 06 серпня 2021 10:34
У Туреччині зіткнулися автобус і вантажівка: 6 загиблих, 37 постраждалих Фото: у Туреччині зіткнулися автобус і вантажівка (haberler.com)
Автор: Марія Кучерявець

На заході Туреччини в провінції Маніса пасажирський автобус врізався у вантажівку. У результаті ДТП загинули 6 людей, а 37 - травмовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberler.

"Аварія сталася в районі населеного пункту Сома, пасажирський автобус, який рухався за маршрутом Стамбул-Ізмір, врізався у причіп вантажівки. В результаті зіткнення 6 людей загинули, 37 осіб отримали травми", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що в автобусі перебувало 50 пасажирів. Зазначено, що 6 осіб від отриманих травм померли у лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП загиблі Турция фура
NEWS
Киян попереджають про "вибухи" на території міста: в чому причина
Киян попереджають про "вибухи" на території міста: в чому причина
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація