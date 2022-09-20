В Нью-Йорке стартует Генассамблея ООН: чего от встречи ждет Украина

Главное о 77-й сессии

Генеральная Ассамблея ООН проходит ежегодно осенью. 12 сентября открылась ее 77-я сессия, а 20-26 сентября состоится традиционная неделя мероприятий на высшем уровне. В них примут участие президенты, главы правительств, министры иностранных дел.

Каждую сессию меняется председатель Генассамблеи. В этом году им стал венгерский дипломат Чаба Кереши.

Тема 77-й Генассамблеи ООН - "Переломный момент: трансформационные решения для взаимосвязанных вызовов".

На повестке дня обсуждение ряда глобальных проблем: изменение климата, продовольственный кризис, влияние пандемии COVID-19, защита прав национальных меньшинств, отказ от ядерного оружия.

Один из дней будет посвящен ситуации в Украине на фоне российской агрессии. Президент Владимир Зеленский выступит на Ассамблее онлайн.

Украина на Генассамблее ООН

Во время Ассамблеи 22 сентября в 10:00 состоится заседание Совбеза ООН на тему "Обеспечение мира и безопасности в Украине".

Украинская делегация будет присутствовать на 77-й сессии под председательством главы МИД Дмитрия Кулебы. В ее состав также войдут Сергей Кислица, Эмине Джапарова, Андрей Костин, Александр Мережко, Рефат Чубаров, Юрий Витренко, Валентин Скуратовский, Тамила Ташева.

Запланированы следующие мероприятия с участием Украины:

украинское министерское мероприятие по привлечению России к международной ответственности;

министерское заседание Совета Безопасности ООН по вооруженной агрессии РФ против Украины;

мероприятие высокого уровня по безопасности гражданских ядерных объектов в вооруженных конфликтах на фоне российской оккупации ЗАЭС;

мероприятие высокого уровня по глобальной продовольственной безопасности.

Дмитрий Кулеба проведет двусторонние встречи с главами МИД стран Африки, Ближнего Востока, Карибского бассейна, Латинской Америки и Европы. Запланировано его участие в формате Украина - Польша - Великобритания на уровне министров и министерском заседании ГУАМ.

Цели украинской делегации

Главный месседж Украины на Генеральной Ассамблее ООН будет заключаться в том, что война, которую Россия развязала против Украины, касается каждого в мире.

Президент Владимир Зеленский определил три важных приоритета для украинской делегации:

укрепление международной коалиции в поддержку Украины, в частности, увеличение поставок оружия и финансовой помощи;

привлечение России к международной ответственности за ее преступления;

активизация отношений со странами Глобального Юга.

На Генассамблее ООН Украина предложит союзникам принять резолюцию о конфискации российских активов в качестве репараций за развязанную войну.

Кроме того, среди ожиданий президента Украины от сессии - резолюция по созданию специального трибунала в отношении людей, совершавших преступления в Украине.

Зеленский также считает, что в США на уровне ООН следует рассмотреть вопрос о признании России государством-спонсором терроризма.

Отдельно на саммите будут обсуждать гарантии безопасности для Украины в соответствии с разработанным группой Ермака-Расмуссена документом The Kyiv Security Compact.

Что такое Генассамблея ООН

Генеральная Ассамблея - главный совещательный орган Организации объединенных наций. Занимается проблемами обеспечения безопасности, защиты прав человека, разоружения, защиты окружающей среды, социального и экономического развития, борьбой с терроризмом и пр.

В ее состав входят все 193 страны-члена ООН, каждая из них обладает правом голоса. Для принятия резолюций по вопросам обеспечения мира, безопасности, выбора новых членов Совбеза необходимо две трети голосов. Решение остальных вопросов принимают простым большинством.

Ассамблея имеет полномочия давать государствам рекомендации по международным вопросам в ее компетенции. Она также может принимать меры при угрозе миру, нарушении мира или актах агрессии, если Совбез оказывается не в состоянии действовать из-за позиции одного из постоянных членов, голосующего против.