Без екіпажу і половини команди. США видали главі МЗС РФ Лаврову американську візу

США видали главі МЗС РФ Сергію Лаврову візу для поїздки в Нью-Йорк для участі в щорічній зустрічі світових лідерів під егідою ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Москва запросила у Вашингтона 56 віз. Російське дипломатичне джерело повідомило у вівторок, що Сполучені Штати схвалили лише 24 візи. Цікаво, що екіпаж урядового літака, на якому збирався летіти Лавров, не отримав візи.

Раніше в цьому місяці організація Об'єднаних Націй заявила, що веде переговори зі Сполученими Штатами про видачу російських віз.