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Без екіпажу і половини команди. США видали главі МЗС РФ Лаврову американську візу

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Вашингтон, Вівторок 13 вересня 2022 19:47
Без екіпажу і половини команди. США видали главі МЗС РФ Лаврову американську візу Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

США видали главі МЗС РФ Сергію Лаврову візу для поїздки в Нью-Йорк для участі в щорічній зустрічі світових лідерів під егідою ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Москва запросила у Вашингтона 56 віз. Російське дипломатичне джерело повідомило у вівторок, що Сполучені Штати схвалили лише 24 візи. Цікаво, що екіпаж урядового літака, на якому збирався летіти Лавров, не отримав візи.

Раніше в цьому місяці організація Об'єднаних Націй заявила, що веде переговори зі Сполученими Штатами про видачу російських віз.

Раніше Лавров заявив, що не бачить проблем для участі президента РФ Володимира Путіна в майбутньому саміті "Великої двадцятки" (G20).

Також повідомлялося, що вчора Кулеба розповів, яким буде головний меседж України на Генасамблеї ООН.

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Лавров Сполучені Штати Америки Російська Федерація ООН
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