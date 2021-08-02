У Нью-Йорку відмовилися вводити масочний режим для вакцинованих

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо настійно рекомендував вакцинованим від COVID людям носити маски в приміщеннях. Однак він не став продовжувати вимогу про обов'язковий масковий режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Все, що ми робимо, базується на даних та науці, але це також базується на стратегії. Переважним стратегічним напрямком є вакцинація, тому ми вирішили, що правильним поєднанням буде зосередитися на вакцинації, продовжувати вводити все нові і нові вимоги до вакцин, і дати чітке послання, настійно рекомендуючи використовувати маски, незалежно від статусу вакцинації", - заявив мер Нью-Йорка.

Видання зазначає, що рішення не вводити повторну вимогу про маски в приміщеннях було прийнято через тиждень після того, як центри з контролю і профілактики захворювань США випустили нове керівництво, згідно з яким повністю вакциновані люди повинні носити маски в приміщеннях, якщо вони знаходяться в зонах "значної" або "високої" передачі коронавірусу.

На сьогодні всі п'ять районів Нью-Йорка знаходяться в зонах "значної" або "високої" передачі вірусу - показник, заснований на кількості випадків захворювання і кількості позитивних результатів.

Рішення мера Нью-Йорка відрізняється від рішення Вашингтона, округу Лос-Анджелес і деяких інших великих міст, які у зв'язку з поширенням "Дельта" штаму, повторно видали приписи про застосування масок.

Мер Нью-Йорка схарактеризувати позицію міста як таку ж, як і позицію центру з контролю захворювань, бо обидві вони є технічними рекомендаціями.

"Перш за все, визнайте, що ЦКЗ рекомендував (маски, - ред.), І ми рекомендуємо - ми точно дотримуємося формулювань ЦКЗ, як це зробили Нью-Джерсі і Коннектикут. Я думаю, що саме там, де нам зараз потрібно бути", - заявив він.