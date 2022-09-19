У Нью-Йорку відбудеться тристороння зустріч через загострення між Вірменією та Азербайджаном

У понеділок, 19 вересня, у Нью-Йорку відбудеться зустріч глав МЗС Азербайджану та Вірменії Джейхуна Байрамова та Арарату Мірзояна. Третьою стороною стане США та держсекретар Ентоні Блінкен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новости Армения.
"З ініціативи американської сторони сьогодні у Нью-Йорку відбудеться тристороння зустріч Мірзоян-Блінкен-Байрамов", - йдеться у повідомленні з посиланням на МЗС Вірменії.
В ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії спостерігалося загострення ситуації. Країни обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.
В ОДКБ пообіцяли задіяти механізми для врегулювання ситуації. Однак про які саме механізми йдеться, в організації не уточнили. Пізніше стало відомо, що ОДКБ поки що не планує відправляти свої сили на кордон Вірменії та Азербайджану. В організації сподіваються на мирне вирішення конфлікту.
Російський президент Володимир Путін своєю чергою заявив про "додаткові практичні кроки, спрямовані на деескалацію напруженості" на кордоні держав.
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