В Ірпені працівник ритуальної служби влаштував стрілянину

Фото: вилучена зброя (kv.npu.gov.ua)

Правоохоронці затримали стрілка

В місті Ірпінь (Київська область) під час конфлікту між співробітниками двох ритуальних компаній сталася стрілянина, в результаті чого одна людина отримала поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За попередніми даними поліції, під час сварки між представниками двох ритуальних служб виникла бійка за участі двох чоловіками. Один з чоловіків наніс удар в обличчя іншому, після чого дістав пістолет та двічі вистрелив.

Зазначається, що потерпілим виявився 26-річний житель смт. Ворзель. Медпрацівники виявили в постраждалого непроникаюче вогнепальне поранення лівої підключичної ділянки та передньої черевної стінки.

На місці події правоохоронці виявили пістолет "ПМР" калібру 9 мм, дозвільні документи, магазин та шість набоїв з гумовими кулями. Також правоохоронці вилучили автотранспорт учасників інциденту.

Крім того, поліція в порядку статті 208 КПК України затримала стрілка. Зловмисником виявився 59-річний житель смт. Гомель. За фактом події відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у суботу, 20 липня, у Києві поблизу станції "Академмістечко" невідомий з пістолета декілька разів вистрілив по рейсовому автобусу. За словами водія автобусу, інцидент стався через дорожній конфлікт з водієм Opel Vivaro щодо першочерговості проїзду. Водій Opel здійснив декілька пострілів в бік автобусу. Постраждалих немає.