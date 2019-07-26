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У Чернівцях сталася стрілянина

Новини » Надзвичайні події    26.07.2019 - 21:46
У Чернівцях сталася стрілянина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронцям відомий один із учасників інциденту

Поліція Чернівецької області з'ясовує обставини стрілянини і бійки між чотирма хлопцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Національної поліції. 

За інформацією правоохоронців, слідчими вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Сьогодні, 26-го липня, на спецлінію "102" надійшло повідомлення про бійку між 4-ма хлопцями по вулиці Українській у Чернівцях. Жінка яка  повідомила про стрілянину, розповіла, що чула звуки, схожі на постріли", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці здійснюють огляд місця події, встановлюють обставини та осіб, причетних до неї. Попередньо, поліцейські встановили одного з учасників інциденту.

У Чернівцях сталася стрілянинаФото: місце подій (cv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, Раніше РБК-Україна повідомляло, що у місті Ірпінь (Київська область) під час конфлікту між співробітниками двох ритуальних компаній сталася стрілянина, в результаті чого одна людина отримала поранення. 

Крім того, у суботу, 20 липня, у Києві поблизу станції "Академмістечко" невідомий з пістолета декілька разів вистрілив по рейсовому автобусу. За словами водія автобусу, інцидент стався через дорожній конфлікт з водієм Opel Vivaro щодо першочерговості проїзду. Водій Opel здійснив декілька пострілів в бік автобусу. Постраждалих немає.

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