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На заводі Tesla в Каліфорнії сталася пожежа

Новость на русском → Каліфорнія, П'ятниця 12 березня 2021 04:48
На заводі Tesla в Каліфорнії сталася пожежа Фото: завод Tesla (KRON4)
Автор: Артур Родивилов

У США в місті Фрімонт (штату Каліфорнія) сталася пожежа заводі з випуску автомобілів Tesla. Про постраждалих не повідомляється.

Про це повідомляє телеканал KRON4

За попередніми даними, загоряння сталося у частині заводу, де йшло будівництво. В даний час на місце події викликані пожежники.

Місцевий телеканалу стверджує, що співробітники Tesla намагаються загасити вогонь за допомогою піску.

Це не перша пожежа на заводі у Фримонте. До цього займання сталося у серпні 2018 року.

Тоді глава компанії Tesla Ілон Маск розповів, що в одному з ангарів загорівся картон, приготований для переробки. Маск зазначав, що в результаті пожежі ніхто не постраждав, пошкоджень на заводі не виявили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті пожежі, який стався на заводі автоконцерну BMW в місті Ландсхут (Баварія), в Німеччині постраждало 3 людини.

Троє пожежників отримали поранення, один з них направлений у лікарню для лікування.

Також повідомлялося, що в бельгійському місті Шателе на металургійному заводі APERAM стався вибух, в результаті чого постраждало троє людей.

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