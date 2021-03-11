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У Мексиці легалізували марихуану

Новость на русском → Мехіко, Четвер 11 березня 2021 14:24
У Мексиці легалізували марихуану Фото: марихуана (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Нижня палата парламенту Мексики прийняла закон, яким легалізувала марихуану. Таким чином, в країні скасували кримінальну відповідальність за використання канабісу в рекреаційних, медичних і наукових цілях.

Про це повідомляє прес-служба парламенту Мексики.

За закон проголосували 316 депутатів, 129 висловилися проти, ще 23 утрималися. Сенат Мексики схвалив документ ще в листопаді минулого року.

Законопроект допускає п'ять типів ліцензій на вирощування, переробку, продаж, дослідження, експорт або імпорт марихуани.

Тільки люди старше 18 років, які мають дозвіл, зможуть вирощувати, зберігати чи вживати марихуану. При цьому жителі країни зможуть зберігати до 28 грамів марихуани та вирощувати до шести рослин у себе вдома.

Зазначимо, що Мексика є найбільшим каналом постачання наркотиків в Сполучені Штати. Влада розраховує, що легалізація марихуани підірве діяльність злочинних угруповань, однак багато аналітиків відзначають, що основний дохід картелям приносять кокаїн і синтетичні наркотики, і сумніваються в значному впливі нового закону на них.

Мексика - третя країна у світі (після Уругваю і Канади), яка повністю легалізувала марихуану. Однак використання марихуани в медичних цілях дозволено в країні з 2017 року.

Нагадаємо, в американському штаті Вірджинія прийняли закон, який легалізував вживання марихуани дорослими. Однак закон набере чинності лише у 2024 році.

При цьому використання марихуани в рекреаційних цілях дозволено в Каліфорнії, Алясці, Аризоні, Південній Дакоті, Колорадо, Іллінойсі, Мейні, Массачусетсі, Мічигані, Монтані, Неваді, Нью-Джерсі, Орегоні, Вермонті, Вашингтоні, а також в Окрузі Колумбія.

Додамо, що комісія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з наркотичних засобів виключила марихуану зі списку небезпечних наркотиків.

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