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Нью-Йорк готується легалізувати марихуану

Новость на русском → Нью-Йорк, П'ятниця 26 березня 2021 11:32
Нью-Йорк готується легалізувати марихуану Фото: хочуть легалізувати марихуану ще в одному штаті США (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Американський штат Нью-Йорк готується легалізувати продаж і вживання марихуани в рекреаційних цілях. Законодавці вже попередньо домовилися зробити це в наступному році.

Про це пише New York Post.

Повідомляється, що голосування про легалізацію марихуани має пройти на наступному тижні. Але це виглядає як формальність, оскільки демократи, які є прихильниками легалізації, складають більшість в обох палатах законодавчих зборів.

Передбачається, що легальний продаж канабісу в магазинах почнеться з грудня 2022 року. Кожен житель штату старше 21 року зможе законно зберігати для себе до 85 грамів марихуани.

Крім того, буде створено регулюючий орган. За попередніми розрахунками, акциз на канабіс буде приносити до бюджета до 300 млн доларів на рік.

На сьогодні в штаті Нью-Йорк дозволено використовувати марихуану тільки в медичних цілях. У разі повної легалізації він стане 15-м американським штатом, який дозволив продаж канабісу в рекреаційних цілях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мексика прийняла закон, яким легалізувала марихуану. Зокрема, в країні скасували кримінальну відповідальність за вживання канабісу. Очікується, що це завдасть удару по місцевих наркокартелях.

А головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що в країні потрібно легалізувати канабіс для медичних цілей.

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