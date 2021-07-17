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В Іспанії в популярній туристичній зоні спалахнула лісова пожежа: евакуйовано сотні людей

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Мадрид, Субота 17 липня 2021 20:41
В Іспанії в популярній туристичній зоні спалахнула лісова пожежа: евакуйовано сотні людей Фото: лісові пожежі охопили популярний туристичний район Іспанії (twitter.com/MHidrovia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лісова пожежа спалахнула біля природного парку Кап-де-Крус, популярного туристичного району Льянса (Іспанія). Причиною загоряння, імовірно, став непотушенний недопалок. Постраждали п'ятеро людей, сотні місцевих жителів і відпочивальників евакуйовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euro News.

Пожежа охопила понад 400 гектарів лісу і чагарників. Пожежна служба Каталонії направила на боротьбу з вогнем шість літаків і 90 рятувальників.

Екстреним службам довелося евакуювати з охопленої пожежею території близько 350 осіб, у тому числі відпочивальники і місцеві жителі.

Постраждали п'ять осіб. Серед них четверо пожежників і один співробітник підрозділу по захисту лісу.

У поліції припускають, що причиною лісової пожежі став кинутий непогашений недопалок.

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