В Іспанії в популярній туристичній зоні спалахнула лісова пожежа: евакуйовано сотні людей
Лісова пожежа спалахнула біля природного парку Кап-де-Крус, популярного туристичного району Льянса (Іспанія). Причиною загоряння, імовірно, став непотушенний недопалок. Постраждали п'ятеро людей, сотні місцевих жителів і відпочивальників евакуйовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euro News.
Пожежа охопила понад 400 гектарів лісу і чагарників. Пожежна служба Каталонії направила на боротьбу з вогнем шість літаків і 90 рятувальників.
Екстреним службам довелося евакуювати з охопленої пожежею території близько 350 осіб, у тому числі відпочивальники і місцеві жителі.
Постраждали п'ять осіб. Серед них четверо пожежників і один співробітник підрозділу по захисту лісу.
У поліції припускають, що причиною лісової пожежі став кинутий непогашений недопалок.