Лісові пожежі в Росії охопили понад 1 млн гектарів. Режим НС ввели у восьми регіонах
У Росії масштабні лісові пожежі, які охопили понад 1 млн гектарів землі. Сталися понад 300 лісових пожеж.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".
Якщо точніше вогонь охопив 1 008 573 га. Найбільша площа пожеж зафіксована в Республіці Саха (Якутія) (понад 858 тисяч га), Чукотському автономному окрузі (понад 45 тисяч га), на Камчатському краї (близько 35 тисяч га), а також в Іркутській (понад 27 тисяч га) і Магаданській (3,5 тисяч га) областях.
На гасінні лісових пожеж задіяно близько 6 тисяч осіб, близько 1 тисяч одиниць техніки, а також 41 повітряне судно. Близько 75 повітряних суден знаходяться на моніторингу ситуації з пожежами.
У РФ в даний час, за даними Авіалісохорони, пожежонебезпечний сезон відкритий у всіх суб'єктах країни. Особливий протипожежний режим введений в 60 регіонах Росії.
Режим надзвичайної ситуації введений у восьми регіонах РФ - на всій території Челябінської області і Республіки Саха (Якутія), а також в одному муніципальному утворенні наступних регіонів - Республіка Карелія, Пермський і Красноярський краї, Іркутська область, Чукотський автономний округ і Камчатський край.