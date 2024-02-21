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NYT написало о "сотнях пленных" украинских защитников в Авдеевке. В ВСУ разоблачили фейк

Иллюстративное фото: NYT написало о "сотнях пленных" украинских защитников в Авдеевке (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В СМИ появилась информация о том, что "сотни" украинских защитников якобы попали в плен во время выхода из Авдеевки. Эта информация является ложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times и заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лихового в эфире телемарафона.

Что написало NYT

Американское издание The New York Times вчера, 20 февраля, сообщило о том, что "сотни" бойцов ВСУ могли быть захвачены в плен или пропали без вести в ходе операции по выводу войск из Авдеевки. 

Журналисты, ссылаясь на неназванные источники, рассказали о том, что в попали в плен или пропали без вести от 850 до 1000 солдат. При этом "западные официальные лица" рассказали, что подобный диапазон "кажется точным". 

Реакция ВСУ

Спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой, комментируя материал, заявил, что Украину "неприятно поразили" подобные слухи. 

"Не знаю, сознательно или мимоходом, но авторы NYT распространили российский пропагандистский нарратив без всякого обоснования. Те источники, на которые они ссылаются, они совершенно несостоятельны, потому что нет таких людей, и это не фактаж", - добавил он. 

По словам спикера, ВСУ не скрывали то, что во время отступления из Авдеевки часть бойцов не вышла на связь. Но Россия, потеряв большое количество солдат в районе Авдеевки, распространяет фейки, которые подхватывают некоторые мировые СМИ. 

"Эти заявления российской пропаганды насчет сотен и тысяч пленных являются полной дезинформацией, которая ничем не подтверждена", - подчеркнул Лиховой. 

Он напомнил, что во время оккупации Мариуполя российская пропаганда показывала видео с сотнями украинских пленных, но сейчас подобных кадров никто не публиковал. 

"Да, пленные есть, но их количество исчисляется ни в коем случае не сотнями", - добавил спикер. 

Отступление из Авдеевки

Напомним, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал о том, что Украина выводит свои войска из Авдеевки. 

До этого за город продолжались тяжелые бои. Россияне бросили все свои силы в попытках оккупировать населенный пункт. В частности, была угроза окружения украинских военных.

Более детально о том, как выход из Авдеевки изменит фронт, - в материале РБК-Украина

 

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