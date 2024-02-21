NYT написало про "сотні полонених" українських захисників в Авдіївці. У ЗСУ викрили фейк

Що написало NYT

Американське видання The New York Times учора, 20 лютого, повідомило про те, що "сотні" бійців ЗСУ могли бути захоплені в полон або зникли безвісти під час операції з виведення військ з Авдіївки.

Журналісти, посилаючись на неназвані джерела, розповіли про те, що потрапили в полон або пропали безвісти від 850 до 1000 солдатів. При цьому "західні офіційні особи" розповіли, що такий діапазон "здається точним".

Реакція ЗСУ

Спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, коментуючи матеріал, заявив, що Україну "неприємно вразили" подібні чутки.

"Не знаю, свідомо чи мимохідь, але автори NYT поширили російський пропагандистський наратив без жодного обґрунтування. Ті джерела, на які вони посилаються, вони абсолютно неспроможні, тому що немає таких людей, і це не фактаж", - додав він.

За словами спікера, ЗСУ не приховували те, що під час відступу з Авдіївки частина бійців не вийшла на зв'язок. Але Росія, втративши велику кількість солдатів у районі Авдіївки, розповсюджує фейки, які підхоплюють деякі світові ЗМІ.

"Ці заяви російської пропаганди щодо сотень і тисяч полонених є повною дезінформацією, яка нічим не підтверджена", - наголосив Лиховій.

Він нагадав, що під час окупації Маріуполя російська пропаганда показувала відео із сотнями українських полонених, але зараз подібних кадрів ніхто не публікував.

"Так, полонені є, але їх кількість обчислюється в жодному разі не сотнями", - додав спікер.

Відступ із Авдіївки

Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський написав про те, що Україна виводить свої війська з Авдіївки.

До цього за місто тривали тяжкі бої. Росіяни кинули усі свої сили у спробах окупувати населений пункт. Зокрема була загроза оточення українських військових.

Більш детально про те, як вихід із Авдіївки змінить фронт, - у матеріалі РБК-Україна.