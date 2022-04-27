ru ua
Ср, 27 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Потрібні ще тисячі терміналів. Скільки в Україні Starlink та як їх використовують

Новость на русском →
Україна, Середа 27 квітня 2022 11:59
Потрібні ще тисячі терміналів. Скільки в Україні Starlink та як їх використовують Фото: віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що мережа Starlink в Україні становлять понад 10 тис.терміналів. Поки що вони працюють безкоштовно, де розміщуються.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Starlink за принципом дії дуже схожий на потужний роутер, територія розповсюдження сигналу залежить від відкритості приміщень та площ. Часто його використовують у польових умовах, там він працюватиме нормально на кілька сотень метрів", - розповів він.

За словами Федорова, враховуючи воєнні дії, зазначеної кількості терміналів недостатньо.

"Думаю, що йдеться про тисячі на додаток до того, що вже є. Зв'язок сьогодні є дуже важливим для нормальної роботи державних органів та критичної інфраструктури, - зазначив міністр. - На сьогодні ми задовольнили потреби критичної інфраструктури і в медичній сфері. Після деокупації Київської та Чернігівської областей з'явилися нові потреби через проблеми з фіксованим інтернетом та мобільними вежами. Сьогодні багато провайдерів запитують від Starlink, щоб вся їхня мережа запрацювала. Багато маленьких населених пунктів, сіл його використовують, щоб взагалі якийсь зв'язок був".

За словами Федорова, Starlink - не єдина розробка Ілона Маска, яка потрібна Україні для успішного ведення війни.

"Ми на зв'язку, спілкуємося про це, є певні напрацювання та ідеї, але нічого такого, про що можна сьогодні публічно говорити", - додав він.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 63-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Федоров Илон Маск
DAILY
Щоденник окупації. Історія журналістки РБК-Україна про виживання у захопленому селищі
Наталія Гурковськаредактор стрічки новин Щоденник окупації. Історія журналістки РБК-Україна про виживання у захопленому селищі