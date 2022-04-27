Потрібні ще тисячі терміналів. Скільки в Україні Starlink та як їх використовують

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що мережа Starlink в Україні становлять понад 10 тис.терміналів. Поки що вони працюють безкоштовно, де розміщуються.

"Starlink за принципом дії дуже схожий на потужний роутер, територія розповсюдження сигналу залежить від відкритості приміщень та площ. Часто його використовують у польових умовах, там він працюватиме нормально на кілька сотень метрів", - розповів він.

За словами Федорова, враховуючи воєнні дії, зазначеної кількості терміналів недостатньо.

"Думаю, що йдеться про тисячі на додаток до того, що вже є. Зв'язок сьогодні є дуже важливим для нормальної роботи державних органів та критичної інфраструктури, - зазначив міністр. - На сьогодні ми задовольнили потреби критичної інфраструктури і в медичній сфері. Після деокупації Київської та Чернігівської областей з'явилися нові потреби через проблеми з фіксованим інтернетом та мобільними вежами. Сьогодні багато провайдерів запитують від Starlink, щоб вся їхня мережа запрацювала. Багато маленьких населених пунктів, сіл його використовують, щоб взагалі якийсь зв'язок був".

За словами Федорова, Starlink - не єдина розробка Ілона Маска, яка потрібна Україні для успішного ведення війни.

"Ми на зв'язку, спілкуємося про це, є певні напрацювання та ідеї, але нічого такого, про що можна сьогодні публічно говорити", - додав він.