ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден не вважає різанину в Бучі геноцидом

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 04 квітня 2022 18:39
Байден не вважає різанину в Бучі геноцидом Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Сполучених Штатів Джо Байден дав оцінку злочинним діям російських окупантів після вторгнення на територію Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час спілкування з журналістами американського президента запитали, чи може він назвати вчинені в Бучі злочини геноцидом. Байден відповів журналістам: "Ні. Я вважаю, що це воєнний злочин".

Президент США також закликав зібрати всі необхідні докази злочинів російських окупантів для майбутнього суду. Він також пообіцяв надалі надавати озброєння Україні та запровадити більше санкцій проти РФ.

За словами Байдена, його адміністрація вже напрацьовує новий пакет обмежень для Росії. Оголосить про них американський президент незабаром.

До слова, Сполучені Штати вимагатимуть відсторонення РФ із Ради ООН з прав людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Буча Джозеф Байден Київська область Війна Росії проти України
NEWS
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні