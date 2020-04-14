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Потрібно забезпечити транспортування працівників промисловості на робочі місця, - експерт

Новини » Промисловість     14.04.2020 - 11:29
Потрібно забезпечити транспортування працівників промисловості на робочі місця, - експерт
Фото: Володимир Панченко (День)

Панченко переконаний, подібні рішення дозволять не допустити зупинки підприємтсв

На час дії карантину в Україні влада має забезпечити транспортування працівників на промислові підприємства, які мають безперервний цикл роботи, щоб не допустити їх зупинки. Про це в коментарях журналістам заявив директор КП "Агентство розвитку Дніпра" Володимир Панченко, передає РБК-Україна.

"На сьогодні вже і самі місцеві уряди, і центральний уряд зараз розглядає це як пріоритет, коли йдеться про довезення працівників. Але це ми кажемо про ті підприємства, які цілодобового циклу", - сказав Панченко.

Нагадаємо, раніше глава Федерації металургів Сергій Біленький заявив, що через дії "Укрзалізниці", яка скорочує регулярність пасажироперевезень і підвищує ціни на квитки, можуть зупинитися всі великі промислові підприємства.

Своєю чергою гендиректор Авдіївського коксохімічного заводу Віталій Литовка повідомив, що бездіяльність Мінінфраструктури та "Укрзалізниці", які затягують ухвалення рішення щодо організації роботи електрички сполученням Покровка - Авдіївка, Авдіївський коксохім може зупинитися.

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