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Нужно обеспечить транспортировку работников промышленности на рабочие места, - эксперт

Новости » Промышленность     14.04.2020 - 11:29
Нужно обеспечить транспортировку работников промышленности на рабочие места, - эксперт
Фото: Владимир Панченко (День)

Панченко убежден, подобные решения позволят не допустить остановки предприятий

На время действия власть должна обеспечить транспортировку работников на промышленные предприятия, которые имеют непрерывный цикл работы, чтобы не допустить их остановки. Об этом в комментариях журналистам заявил директор КП "Агентство развития Днепра" Владимир Панченко, передает РБК-Украина.

"На сегодня уже и сами местные власти, и центральное правительство сейчас рассматривает это как приоритет, когда речь идет о доставке работников. Но это мы говорим о тех предприятиях, которые круглосуточного цикла", - сказал Панченко.

Напомним, ранее глава Федерации металлургов Сергей Беленький заявил, что из-за действий "Укрзализныци", которая сокращает регулярность пассажироперевозок и повышает цены на билеты, могут остановиться все крупные промышленные предприятия.

В свою очередь гендиректор Авдеевского коксохимического завода Виталий Литовка сообщил, что бездействие Мининфраструктуры и "Укрзализныци", которые затягивают принятие решения по организации работы электрички сообщением Покровка - Авдеевка, Авдеевский коксохим может остановиться.

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