Нові санкції проти РФ повинні бути співмірні військовим злочинам, - Зеленський

"Зараз принциповий момент, перш за все, для західних лідерів. І це стосується не того, як наші люди оцінять нові санкції, і що про них скажу я. це стосується того, як рішення про санкції буде оцінено в самих західних суспільствах. Після того, що світ побачив у Бучі, санкції повинні бути співмірні військовим злочинам окупантів", - заявив Зеленський.

За його словами, якщо після введених обмежень російські банки зможуть ще функціонувати, як зазвичай, якщо після цього транзит товарів до Росії буде продовжуватися, якщо країни Євросоюзу будуть платити Росії за енергоносії, як зазвичай, то політична доля деяких лідерів буде складатися вже зовсім по-іншому.